Сьогоднішня ціна Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

Поточна ціна Degen Capital by Virtuals (DEGENC) сьогодні становить 0.00473942 USD з ринковою капіталізацією $ 4.71M USD. Ціна DEGENC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Degen Capital by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 334.38K USD

- зміна ціни Degen Capital by Virtuals протягом дня — +75.72%

- циркуляційна пропозиція – 999.31M USD

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