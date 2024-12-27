Ціна Degen Capital by Virtuals (DEGENC)
Поточна ціна Degen Capital by Virtuals (DEGENC) сьогодні становить 0.00473942 USD з ринковою капіталізацією $ 4.71M USD. Ціна DEGENC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degen Capital by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 334.38K USD
- зміна ціни Degen Capital by Virtuals протягом дня — +75.72%
- циркуляційна пропозиція – 999.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degen Capital by Virtuals до USD становила $ +0.00204229.
За останні 30 днів зміна ціни Degen Capital by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Degen Capital by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degen Capital by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00204229
|+75.72%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degen Capital by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
+75.72%
+135.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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