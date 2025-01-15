Ціна Degen AI by Virtuals (DGENAI)
Поточна ціна Degen AI by Virtuals (DGENAI) сьогодні становить 0.00232947 USD з ринковою капіталізацією $ 1.63M USD. Ціна DGENAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degen AI by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.23K USD
- зміна ціни Degen AI by Virtuals протягом дня — +22.76%
- циркуляційна пропозиція – 700.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degen AI by Virtuals до USD становила $ +0.00043191.
За останні 30 днів зміна ціни Degen AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Degen AI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degen AI by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00043191
|+22.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degen AI by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.98%
+22.76%
-26.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies.
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