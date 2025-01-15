Сьогоднішня ціна Degen AI by Virtuals (DGENAI)

Поточна ціна Degen AI by Virtuals (DGENAI) сьогодні становить 0.00232947 USD з ринковою капіталізацією $ 1.63M USD. Ціна DGENAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Degen AI by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.23K USD

- зміна ціни Degen AI by Virtuals протягом дня — +22.76%

- циркуляційна пропозиція – 700.00M USD

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