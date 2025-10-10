Дослідіть токеноміку DegeCoin ($DEGE) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів $DEGE, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз! Дослідіть токеноміку DegeCoin ($DEGE) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів $DEGE, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз!

Токеноміка DegeCoin ($DEGE) Дізнайтеся ключову інформацію про DegeCoin ($DEGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Токеноміка та аналіз ціни DegeCoin ($DEGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DegeCoin ($DEGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 538,19K $ 538,19K $ 538,19K Загальна пропозиція: $ 999,48M $ 999,48M $ 999,48M Циркуляційна пропозиція: $ 999,48M $ 999,48M $ 999,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 538,19K $ 538,19K $ 538,19K Історичний максимум: $ 0,064437 $ 0,064437 $ 0,064437 Історичний мінімум: $ 0,00024863 $ 0,00024863 $ 0,00024863 Поточна ціна: $ 0,00053847 $ 0,00053847 $ 0,00053847 Дізнайтеся більше про ціну DegeCoin ($DEGE) Купити $DEGE зараз! Інформація DegeCoin ($DEGE) With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking. DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country. With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. Офіційний вебсайт: https://www.dege.io Токеноміка DegeCoin ($DEGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DegeCoin ($DEGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $DEGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $DEGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $DEGE, досліджуйте ціну токена $DEGE в реальному часі! Прогноз ціни $DEGE Хочете знати, куди рухається $DEGE? Наша сторінка прогнозу ціни $DEGE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена $DEGE зараз! Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відмова від відповідальності Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.