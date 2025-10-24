Інформація щодо ціни DegeCoin ($DEGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,064437$ 0,064437 $ 0,064437 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,90% Зміна ціни (1 дн.) +5,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,82%

Актуальна ціна DegeCoin ($DEGE) становить --. За останні 24 години $DEGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $DEGE становить $ 0,064437, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $DEGE змінився на -2,90% за останню годину, +5,61% за 24 години та на -5,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DegeCoin ($DEGE)

Ринкова капіталізація $ 319,31K$ 319,31K $ 319,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 319,31K$ 319,31K $ 319,31K Циркуляційне постачання 999,42M 999,42M 999,42M Загальна пропозиція 999 421 166,542099 999 421 166,542099 999 421 166,542099

Поточна ринкова капіталізація DegeCoin — $ 319,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $DEGE — 999,42M, зі загальною пропозицією 999421166.542099. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 319,31K.