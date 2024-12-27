Сьогоднішня ціна DeGate (DG)

Поточна ціна DeGate (DG) сьогодні становить 0.127501 USD з ринковою капіталізацією $ 49.46M USD. Ціна DG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeGate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.07K USD

- зміна ціни DeGate протягом дня — +0.50%

- циркуляційна пропозиція – 387.22M USD

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