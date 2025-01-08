Сьогоднішня ціна DEFY (DEFY)

Поточна ціна DEFY (DEFY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEFY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEFY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.63 USD

- зміна ціни DEFY протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін DEFY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DEFY.