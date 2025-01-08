Ціна DEFY (DEFY)
Поточна ціна DEFY (DEFY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEFY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEFY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.63 USD
- зміна ціни DEFY протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEFY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DEFY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DEFY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DEFY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-2.70%
|60 днів
|$ 0
|+21.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DEFY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DEFY is the utility token of DEFY, a play-to-earn NFT Blockchain mobile game. DEFY immerses players in a metaverse that bridges the virtual and physical worlds, fusing hyper casual code breaking gameplay, learn-to-earn elements and real world exploration with AR adventures.
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