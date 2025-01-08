Ціна Defly (DEFLY)
Поточна ціна Defly (DEFLY) сьогодні становить 0.00136082 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEFLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Defly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.73K USD
- зміна ціни Defly протягом дня — -8.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Defly до USD становила $ -0.000127452828932655.
За останні 30 днів зміна ціни Defly до USD становила $ -0.0003310756.
За останні 60 днів зміна ціни Defly до USD становила $ +0.0008117665.
За останні 90 днів зміна ціни Defly до USD становила $ +0.0005557407158539517.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000127452828932655
|-8.56%
|30 днів
|$ -0.0003310756
|-24.32%
|60 днів
|$ +0.0008117665
|+59.65%
|90 днів
|$ +0.0005557407158539517
|+69.03%
Останній аналіз цін Defly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-8.56%
+0.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DEFLY is the utility token of the Defly Wallet. Defly Wallet is Algorand’s main DEFI wallet for decentralized trading. It combines charts, swaps, and stats in one mobile app bringing real-time markets and portfolio monitoring to DEFI.
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