Сьогоднішня ціна deflock

Поточна ціна deflock (DEFLOCK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,72% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEFLOCK до USD становить $ 0 за DEFLOCK.

deflock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 175 063, з циркуляційною пропозицією у 999,96M DEFLOCK. Протягом останніх 24 годин DEFLOCK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DEFLOCK змінився на -11,37% за останню годину та на +103,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 34,01K.

Ринкова інформація щодо deflock (DEFLOCK)

Ринкова капіталізація $ 175,06K$ 175,06K $ 175,06K Обсяг (за 24 год) $ 34,01K$ 34,01K $ 34,01K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 175,06K$ 175,06K $ 175,06K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 964 880,0 999 964 880,0 999 964 880,0

Поточна ринкова капіталізація deflock — $ 175,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 34,01K. Циркуляційна пропозиція DEFLOCK — 999,96M, зі загальною пропозицією 999964880.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 175,06K.