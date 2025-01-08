Ціна DEFLI (FLI)
Поточна ціна DEFLI (FLI) сьогодні становить 0.01370341 USD з ринковою капіталізацією $ 330.05K USD. Ціна FLI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEFLI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.42K USD
- зміна ціни DEFLI протягом дня — -0.25%
- циркуляційна пропозиція – 24.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEFLI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DEFLI до USD становила $ +0.0405567999.
За останні 60 днів зміна ціни DEFLI до USD становила $ +0.0246022006.
За останні 90 днів зміна ціни DEFLI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.25%
|30 днів
|$ +0.0405567999
|+295.96%
|60 днів
|$ +0.0246022006
|+179.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DEFLI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.25%
+1,180.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeFli Networks provide cutting edge, passive radar based drone detection equipment to governments and businesses around the world. Through the use of NFT's we offer investors remote ownership of a specific device under a specific contract. Owners earn a direct share of contract revenue paid either in stablecoin or the FLI token. DeFli have coined this as "Crypto Funded Infrastructure" or "CFI" and consider it to be a "reverse DePIN" whereby the end-users are acquired before the network hardware is deployed.
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