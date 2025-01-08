Сьогоднішня ціна DEFLI (FLI)

Поточна ціна DEFLI (FLI) сьогодні становить 0.01370341 USD з ринковою капіталізацією $ 330.05K USD. Ціна FLI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEFLI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.42K USD

- зміна ціни DEFLI протягом дня — -0.25%

- циркуляційна пропозиція – 24.08M USD

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