Інформація щодо ціни Deflationary USD (DUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00145385$ 0,00145385 $ 0,00145385 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,17% Зміна ціни (1 дн.) -13,34% Зміна ціни (за 7 дн.) -41,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -41,99%

Актуальна ціна Deflationary USD (DUSD) становить --. За останні 24 години DUSD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DUSD становить $ 0,00145385, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DUSD змінився на -0,17% за останню годину, -13,34% за 24 години та на -41,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Deflationary USD (DUSD)

Ринкова капіталізація $ 266,72K$ 266,72K $ 266,72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 266,72K$ 266,72K $ 266,72K Циркуляційне постачання 745,60M 745,60M 745,60M Загальна пропозиція 745 598 929,850279 745 598 929,850279 745 598 929,850279

Поточна ринкова капіталізація Deflationary USD — $ 266,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DUSD — 745,60M, зі загальною пропозицією 745598929.850279. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 266,72K.