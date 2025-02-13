Сьогоднішня ціна Defispot (SPOT)

Поточна ціна Defispot (SPOT) сьогодні становить 0.00102549 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Defispot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.56K USD

- зміна ціни Defispot протягом дня — -14.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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