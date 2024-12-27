Сьогоднішня ціна DefiPlaza (DFP2)

Поточна ціна DefiPlaza (DFP2) сьогодні становить 0.02096976 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна DFP2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DefiPlaza:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.25K USD

- зміна ціни DefiPlaza протягом дня — -12.71%

- циркуляційна пропозиція – 66.46M USD

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