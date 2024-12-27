Ціна DefiPlaza (DFP2)
Поточна ціна DefiPlaza (DFP2) сьогодні становить 0.02096976 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна DFP2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DefiPlaza:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.25K USD
- зміна ціни DefiPlaza протягом дня — -12.71%
- циркуляційна пропозиція – 66.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DefiPlaza до USD становила $ -0.00305540090344091.
За останні 30 днів зміна ціни DefiPlaza до USD становила $ -0.0066374490.
За останні 60 днів зміна ціни DefiPlaza до USD становила $ +0.0038801814.
За останні 90 днів зміна ціни DefiPlaza до USD становила $ +0.006530294667959372.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00305540090344091
|-12.71%
|30 днів
|$ -0.0066374490
|-31.65%
|60 днів
|$ +0.0038801814
|+18.50%
|90 днів
|$ +0.006530294667959372
|+45.23%
Останній аналіз цін DefiPlaza: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.58%
-12.71%
-15.31%
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