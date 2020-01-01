Токеноміка definitely a cat ($CAT)

Токеноміка definitely a cat ($CAT)

Дізнайтеся ключову інформацію про definitely a cat ($CAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація definitely a cat ($CAT)

$cat is a memecoin rallying around a cat meme, provides new memes daily via socials and is gathering a community of cat aficionados that enjoy looking at cat pics together. cats cornerstones are light hearted fun for humans and cats alike and a community that doesnt take itself too seriously. there is no serious roadmap (besides looking at cat pics) and no purpose or utility for the token. cat is definitely a cat.

Офіційний вебсайт:
https://definitelyacat.xyz/

Токеноміка та аналіз ціни definitely a cat ($CAT)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена definitely a cat ($CAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 25,83K
$ 25,83K$ 25,83K
Загальна пропозиція:
$ 998,71M
$ 998,71M$ 998,71M
Циркуляційна пропозиція:
$ 894,61M
$ 894,61M$ 894,61M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 28,83K
$ 28,83K$ 28,83K
Історичний максимум:
$ 0,00292532
$ 0,00292532$ 0,00292532
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка definitely a cat ($CAT): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки definitely a cat ($CAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $CAT, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $CAT, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $CAT, досліджуйте ціну токена $CAT в реальному часі!

Прогноз ціни $CAT

Хочете знати, куди рухається $CAT? Наша сторінка прогнозу ціни $CAT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.