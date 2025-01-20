Сьогоднішня ціна definitely a cat ($CAT)

Поточна ціна definitely a cat ($CAT) сьогодні становить 0.00128324 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна $CAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності definitely a cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 338.72K USD

- зміна ціни definitely a cat протягом дня — +13.01%

- циркуляційна пропозиція – 894.62M USD

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