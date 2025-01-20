Ціна definitely a cat ($CAT)
Поточна ціна definitely a cat ($CAT) сьогодні становить 0.00128324 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна $CAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності definitely a cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 338.72K USD
- зміна ціни definitely a cat протягом дня — +13.01%
- циркуляційна пропозиція – 894.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни definitely a cat до USD становила $ +0.00014772.
За останні 30 днів зміна ціни definitely a cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни definitely a cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни definitely a cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014772
|+13.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін definitely a cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+13.01%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$cat is a memecoin rallying around a cat meme, provides new memes daily via socials and is gathering a community of cat aficionados that enjoy looking at cat pics together. cats cornerstones are light hearted fun for humans and cats alike and a community that doesnt take itself too seriously. there is no serious roadmap (besides looking at cat pics) and no purpose or utility for the token. cat is definitely a cat.
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