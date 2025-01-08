Ціна DeFiner (FIN)
Поточна ціна DeFiner (FIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.03K USD. Ціна FIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeFiner:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.16K USD
- зміна ціни DeFiner протягом дня — +6.42%
- циркуляційна пропозиція – 148.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeFiner до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeFiner до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeFiner до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeFiner до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.42%
|30 днів
|$ 0
|-26.17%
|60 днів
|$ 0
|+2.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeFiner: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
+6.42%
+7.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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