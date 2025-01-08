Сьогоднішня ціна DeFiner (FIN)

Поточна ціна DeFiner (FIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.03K USD. Ціна FIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeFiner:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.16K USD

- зміна ціни DeFiner протягом дня — +6.42%

- циркуляційна пропозиція – 148.12M USD

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