Сьогоднішня ціна DeFine (DFA)

Поточна ціна DeFine (DFA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DFA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeFine:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.50K USD

- зміна ціни DeFine протягом дня — +1.39%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін DFA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DFA.