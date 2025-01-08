Ціна DeFine (DFA)
Поточна ціна DeFine (DFA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DFA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeFine:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.50K USD
- зміна ціни DeFine протягом дня — +1.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeFine до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeFine до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeFine до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeFine до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.39%
|30 днів
|$ 0
|-13.43%
|60 днів
|$ 0
|+4.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeFine: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
+1.39%
-5.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The core of DeFine is SOCIAL. DeFine aims to build a decentralized NFT-based social network for web 3.0.
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