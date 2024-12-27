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Ціна Definder Network (DNT)

USD

Графік ціни Definder Network (DNT) в реальному часі

$0.03450419
$0.03450419$0.03450419
-0.60%(1D)

Сьогоднішня ціна Definder Network (DNT)

Поточна ціна Definder Network (DNT) сьогодні становить 0.03450419 USD з ринковою капіталізацією $ 176.00K USD. Ціна DNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Definder Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.19 USD
- зміна ціни Definder Network протягом дня — -0.63%
- циркуляційна пропозиція – 5.10M USD

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Цінові показники Definder Network (DNT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Definder Network до USD становила $ -0.00022064207714681.
За останні 30 днів зміна ціни Definder Network до USD становила $ -0.0211796068.
За останні 60 днів зміна ціни Definder Network до USD становила $ -0.0131524969.
За останні 90 днів зміна ціни Definder Network до USD становила $ -0.05083690492803583.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00022064207714681-0.63%
30 днів$ -0.0211796068-61.38%
60 днів$ -0.0131524969-38.11%
90 днів$ -0.05083690492803583-59.56%

Аналіз цін Definder Network (DNT)

Останній аналіз цін Definder Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.03325707
$ 0.03325707$ 0.03325707

$ 0.03504373
$ 0.03504373$ 0.03504373

$ 21.0
$ 21.0$ 21.0

+1.01%

-0.63%

+3.83%

Ринкова інформація Definder Network (DNT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 176.00K
$ 176.00K$ 176.00K

$ 27.19
$ 27.19$ 27.19

5.10M
5.10M 5.10M

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Ресурс Definder Network (DNT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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