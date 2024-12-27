Ціна Definder Network (DNT)
Поточна ціна Definder Network (DNT) сьогодні становить 0.03450419 USD з ринковою капіталізацією $ 176.00K USD. Ціна DNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Definder Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.19 USD
- зміна ціни Definder Network протягом дня — -0.63%
- циркуляційна пропозиція – 5.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Definder Network до USD становила $ -0.00022064207714681.
За останні 30 днів зміна ціни Definder Network до USD становила $ -0.0211796068.
За останні 60 днів зміна ціни Definder Network до USD становила $ -0.0131524969.
За останні 90 днів зміна ціни Definder Network до USD становила $ -0.05083690492803583.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00022064207714681
|-0.63%
|30 днів
|$ -0.0211796068
|-61.38%
|60 днів
|$ -0.0131524969
|-38.11%
|90 днів
|$ -0.05083690492803583
|-59.56%
Останній аналіз цін Definder Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.01%
-0.63%
+3.83%
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