Сьогоднішня ціна Definder Network (DNT)

Поточна ціна Definder Network (DNT) сьогодні становить 0.03450419 USD з ринковою капіталізацією $ 176.00K USD. Ціна DNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Definder Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.19 USD

- зміна ціни Definder Network протягом дня — -0.63%

- циркуляційна пропозиція – 5.10M USD

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