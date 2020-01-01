Токеноміка Defina Finance (FINA) Дізнайтеся ключову інформацію про Defina Finance (FINA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Defina Finance (FINA) $FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers. Офіційний вебсайт: https://defina.finance/ Whitepaper: https://docs.defina.finance/ Купити FINA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Defina Finance (FINA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Defina Finance (FINA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 50,01K $ 50,01K $ 50,01K Загальна пропозиція: $ 58,89M $ 58,89M $ 58,89M Циркуляційна пропозиція: $ 58,89M $ 58,89M $ 58,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 50,01K $ 50,01K $ 50,01K Історичний максимум: $ 9,63 $ 9,63 $ 9,63 Історичний мінімум: $ 0,00057069 $ 0,00057069 $ 0,00057069 Поточна ціна: $ 0,00084931 $ 0,00084931 $ 0,00084931 Дізнайтеся більше про ціну Defina Finance (FINA)

Токеноміка Defina Finance (FINA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Defina Finance (FINA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FINA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FINA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FINA, досліджуйте ціну токена FINA в реальному часі!

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