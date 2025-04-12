Сьогоднішня ціна Defina Finance (FINA)

Поточна ціна Defina Finance (FINA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.19K USD. Ціна FINA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Defina Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Defina Finance протягом дня — +0.07%

- циркуляційна пропозиція – 58.89M USD

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