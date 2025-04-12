Ціна Defina Finance (FINA)
Поточна ціна Defina Finance (FINA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.19K USD. Ціна FINA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Defina Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Defina Finance протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 58.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Defina Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Defina Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Defina Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Defina Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.07%
|30 днів
|$ 0
|-52.61%
|60 днів
|$ 0
|-47.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Defina Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
+0.07%
-35.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers.
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