Сьогоднішня ціна Defigram (DFG)

Поточна ціна Defigram (DFG) сьогодні становить 1.37 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DFG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Defigram:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.40K USD

- зміна ціни Defigram протягом дня — -4.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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