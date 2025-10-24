Актуальна ціна DeFiGeek Community Japan сьогодні становить 22,45 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TXJP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TXJP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DeFiGeek Community Japan сьогодні становить 22,45 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TXJP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TXJP на MEXC вже зараз.

Докладніше про TXJP

Інформація про ціну TXJP

Офіційний вебсайт TXJP

Токеноміка TXJP

Прогноз ціни TXJP

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип DeFiGeek Community Japan

Ціна DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TXJP до USD:

$22,45
$22,45$22,45
+3,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DeFiGeek Community Japan (TXJP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:48:55 (UTC+8)

Інформація щодо ціни DeFiGeek Community Japan (TXJP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 21,62
$ 21,62$ 21,62
Мін. за 24 год
$ 22,48
$ 22,48$ 22,48
Макс. за 24 год

$ 21,62
$ 21,62$ 21,62

$ 22,48
$ 22,48$ 22,48

$ 33,01
$ 33,01$ 33,01

$ 20,1
$ 20,1$ 20,1

+0,05%

+3,39%

+0,16%

+0,16%

Актуальна ціна DeFiGeek Community Japan (TXJP) становить $22,45. За останні 24 години TXJP торгувався між мінімумом у $ 21,62 і максимумом у $ 22,48, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TXJP становить $ 33,01, тоді як його історичний мінімум — $ 20,1.

Що стосується короткострокових результатів, то TXJP змінився на +0,05% за останню годину, +3,39% за 24 години та на +0,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DeFiGeek Community Japan (TXJP)

$ 4,71M
$ 4,71M$ 4,71M

--
----

$ 4,71M
$ 4,71M$ 4,71M

210,00K
210,00K 210,00K

210 000,0
210 000,0 210 000,0

Поточна ринкова капіталізація DeFiGeek Community Japan — $ 4,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TXJP — 210,00K, зі загальною пропозицією 210000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,71M.

Історія ціни DeFiGeek Community Japan (TXJP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeFiGeek Community Japan до USD становила $ +0,736376.
За останні 30 днів зміна ціни DeFiGeek Community Japan до USD становила $ -3,1038965900.
За останні 60 днів зміна ціни DeFiGeek Community Japan до USD становила $ -5,7522422700.
За останні 90 днів зміна ціни DeFiGeek Community Japan до USD становила $ -9,15332628286451.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,736376+3,39%
30 днів$ -3,1038965900-13,82%
60 днів$ -5,7522422700-25,62%
90 днів$ -9,15332628286451-28,96%

Що таке DeFiGeek Community Japan (TXJP)

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни DeFiGeek Community Japan (USD)

Скільки коштуватиме DeFiGeek Community Japan (TXJP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DeFiGeek Community Japan (TXJP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DeFiGeek Community Japan.

Перегляньте прогноз ціни DeFiGeek Community Japan вже зараз!

TXJP до місцевих валют

Токеноміка DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Розуміння токеноміки DeFiGeek Community Japan (TXJP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TXJP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Скільки сьогодні коштує DeFiGeek Community Japan (TXJP)?
Актуальна ціна TXJP у USD становить 22,45 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TXJP до USD?
Поточна ціна TXJP до USD — $ 22,45. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DeFiGeek Community Japan?
Ринкова капіталізація TXJP — $ 4,71M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TXJP?
Циркуляційна пропозиція TXJP — 210,00K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TXJP?
TXJP досяг історичної максимальної ціни у 33,01 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TXJP?
Історична мінімальна ціна TXJP становила 20,1 USD.
Який обсяг торгівлі TXJP?
Актуальний обсяг торгівлі TXJP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TXJP цього року?
TXJP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TXJP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:48:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.