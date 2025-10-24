Інформація щодо ціни DeFiGeek Community Japan (TXJP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 21,62 $ 21,62 $ 21,62 Мін. за 24 год $ 22,48 $ 22,48 $ 22,48 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 21,62$ 21,62 $ 21,62 Макс. за 24 год $ 22,48$ 22,48 $ 22,48 Рекордний максимум $ 33,01$ 33,01 $ 33,01 Найнижча ціна $ 20,1$ 20,1 $ 20,1 Зміна ціни (за 1 год) +0,05% Зміна ціни (1 дн.) +3,39% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,16% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,16%

Актуальна ціна DeFiGeek Community Japan (TXJP) становить $22,45. За останні 24 години TXJP торгувався між мінімумом у $ 21,62 і максимумом у $ 22,48, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TXJP становить $ 33,01, тоді як його історичний мінімум — $ 20,1.

Що стосується короткострокових результатів, то TXJP змінився на +0,05% за останню годину, +3,39% за 24 години та на +0,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Ринкова капіталізація $ 4,71M$ 4,71M $ 4,71M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,71M$ 4,71M $ 4,71M Циркуляційне постачання 210,00K 210,00K 210,00K Загальна пропозиція 210 000,0 210 000,0 210 000,0

Поточна ринкова капіталізація DeFiGeek Community Japan — $ 4,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TXJP — 210,00K, зі загальною пропозицією 210000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,71M.