Сьогоднішня ціна DeFido (DEFIDO)

Поточна ціна DeFido (DEFIDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 350.27K USD. Ціна DEFIDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeFido:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01K USD

- зміна ціни DeFido протягом дня — -12.61%

- циркуляційна пропозиція – 867.09M USD

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