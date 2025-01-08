Ціна DeFido (DEFIDO)
Поточна ціна DeFido (DEFIDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 350.27K USD. Ціна DEFIDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeFido:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01K USD
- зміна ціни DeFido протягом дня — -12.61%
- циркуляційна пропозиція – 867.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeFido до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeFido до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeFido до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeFido до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.61%
|30 днів
|$ 0
|-45.12%
|60 днів
|$ 0
|+11.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeFido: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-12.61%
+9.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools.
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