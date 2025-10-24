Інформація щодо ціни Defidash (DEFIDASH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01325747 $ 0,01325747 $ 0,01325747 Мін. за 24 год $ 0,01378585 $ 0,01378585 $ 0,01378585 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01325747$ 0,01325747 $ 0,01325747 Макс. за 24 год $ 0,01378585$ 0,01378585 $ 0,01378585 Рекордний максимум $ 0,02970776$ 0,02970776 $ 0,02970776 Найнижча ціна $ 0,01263484$ 0,01263484 $ 0,01263484 Зміна ціни (за 1 год) +0,60% Зміна ціни (1 дн.) +3,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,84% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,84%

Актуальна ціна Defidash (DEFIDASH) становить $0,01377187. За останні 24 години DEFIDASH торгувався між мінімумом у $ 0,01325747 і максимумом у $ 0,01378585, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEFIDASH становить $ 0,02970776, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01263484.

Що стосується короткострокових результатів, то DEFIDASH змінився на +0,60% за останню годину, +3,17% за 24 години та на +1,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Defidash (DEFIDASH)

Ринкова капіталізація $ 275,44K$ 275,44K $ 275,44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 275,44K$ 275,44K $ 275,44K Циркуляційне постачання 20,00M 20,00M 20,00M Загальна пропозиція 20 000 000,0 20 000 000,0 20 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Defidash — $ 275,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEFIDASH — 20,00M, зі загальною пропозицією 20000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 275,44K.