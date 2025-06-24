Сьогоднішня ціна DeFiChain (DFI)

Поточна ціна DeFiChain (DFI) сьогодні становить 0,00478474 USD з ринковою капіталізацією $ 4,25M USD. Ціна DFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeFiChain:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DeFiChain протягом дня — -16,05%

- циркуляційна пропозиція – 887,75M USD

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