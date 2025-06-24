Ціна DeFiChain (DFI)
Поточна ціна DeFiChain (DFI) сьогодні становить 0,00478474 USD з ринковою капіталізацією $ 4,25M USD. Ціна DFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeFiChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DeFiChain протягом дня — -16,05%
- циркуляційна пропозиція – 887,75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeFiChain до USD становила $ -0,000915178294755616.
За останні 30 днів зміна ціни DeFiChain до USD становила $ -0,0015390565.
За останні 60 днів зміна ціни DeFiChain до USD становила $ -0,0003762375.
За останні 90 днів зміна ціни DeFiChain до USD становила $ -0,001362496823874567.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000915178294755616
|-16,05%
|30 днів
|$ -0,0015390565
|-32,16%
|60 днів
|$ -0,0003762375
|-7,86%
|90 днів
|$ -0,001362496823874567
|-22,16%
Останній аналіз цін DeFiChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,18%
-16,05%
-10,71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees. Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING!
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