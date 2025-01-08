Ціна Defibox bRAM (BRAM)
Поточна ціна Defibox bRAM (BRAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Defibox bRAM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 252.86K USD
- зміна ціни Defibox bRAM протягом дня — -9.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Defibox bRAM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Defibox bRAM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Defibox bRAM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Defibox bRAM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.92%
|30 днів
|$ 0
|-30.17%
|60 днів
|$ 0
|-0.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Defibox bRAM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-9.92%
+9.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BRAM is a RAM resource certificate issued by Defibox. This certificate can be transferred, traded and participated in more Defi gameplay at will.
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