Ціна DeFiato (DFIAT)
Поточна ціна DeFiato (DFIAT) сьогодні становить 0.00119801 USD з ринковою капіталізацією $ 184.64K USD. Ціна DFIAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeFiato:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.25 USD
- зміна ціни DeFiato протягом дня — +1.82%
- циркуляційна пропозиція – 153.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeFiato до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeFiato до USD становила $ -0.0001073887.
За останні 60 днів зміна ціни DeFiato до USD становила $ +0.0001600516.
За останні 90 днів зміна ціни DeFiato до USD становила $ +0.000087290613691985.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.82%
|30 днів
|$ -0.0001073887
|-8.96%
|60 днів
|$ +0.0001600516
|+13.36%
|90 днів
|$ +0.000087290613691985
|+7.86%
Останній аналіз цін DeFiato: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.12%
+1.82%
+4.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeFiato is a centralized DeFi platform underpinned by the original vision to provide first-of-its-kind infrastructure in the context of the “DeFi” world, while at the same time, seamlessly bridging the gap between “fiat” and “crypto” toward mass adoption.
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