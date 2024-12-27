Сьогоднішня ціна DeFiato (DFIAT)

Поточна ціна DeFiato (DFIAT) сьогодні становить 0.00119801 USD з ринковою капіталізацією $ 184.64K USD. Ціна DFIAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeFiato:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.25 USD

- зміна ціни DeFiato протягом дня — +1.82%

- циркуляційна пропозиція – 153.95M USD

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