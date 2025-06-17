Ціна Defiant (DEFIANT)
Поточна ціна Defiant (DEFIANT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59,69K USD. Ціна DEFIANT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Defiant:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Defiant протягом дня — -1,35%
- циркуляційна пропозиція – 999,93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Defiant до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Defiant до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Defiant до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Defiant до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,35%
|30 днів
|$ 0
|-18,62%
|60 днів
|$ 0
|-99,48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Defiant: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,16%
-1,35%
+1,03%
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