Сьогоднішня ціна Defiant (DEFIANT)

Поточна ціна Defiant (DEFIANT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 59,69K USD. Ціна DEFIANT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Defiant:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Defiant протягом дня — -1,35%

- циркуляційна пропозиція – 999,93M USD

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