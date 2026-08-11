Сьогоднішня ціна DeFiance Media

Поточна ціна DeFiance Media (DFTV) сьогодні становить $ 0,00463317, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DFTV до USD становить $ 0,00463317 за DFTV.

DeFiance Media наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 46 331, з циркуляційною пропозицією у 0,00 DFTV. Протягом останніх 24 годин DFTV торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,085642, тоді як історичний мінімум — $ 0,00429192.

У короткостроковій динаміці DFTV змінився на -- за останню годину та на -0,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,83.

Ринкова інформація щодо DeFiance Media (DFTV)

Ринкова капіталізація $ 46,33K$ 46,33K $ 46,33K Обсяг (за 24 год) $ 4,83$ 4,83 $ 4,83 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46,33K$ 46,33K $ 46,33K Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Загальна пропозиція 9 999 933,342481 9 999 933,342481 9 999 933,342481

Поточна ринкова капіталізація DeFiance Media — $ 46,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,83. Циркуляційна пропозиція DFTV — 0,00, зі загальною пропозицією 9999933.342481. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,33K.