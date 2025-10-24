Інформація щодо ціни Defi Tiger (DTG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,79% Зміна ціни (1 дн.) +12,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +22,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +22,03%

Актуальна ціна Defi Tiger (DTG) становить --. За останні 24 години DTG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DTG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DTG змінився на +2,79% за останню годину, +12,97% за 24 години та на +22,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Defi Tiger (DTG)

Ринкова капіталізація $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Циркуляційне постачання 353,91T 353,91T 353,91T Загальна пропозиція 353 903 285 833 942,3 353 903 285 833 942,3 353 903 285 833 942,3

Поточна ринкова капіталізація Defi Tiger — $ 1,41M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DTG — 353,91T, зі загальною пропозицією 353903285833942.3. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,41M.