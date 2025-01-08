Ціна Defi Shopping Stake (DSS)
Поточна ціна Defi Shopping Stake (DSS) сьогодні становить 0.03269719 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DSS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Defi Shopping Stake:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 177.80 USD
- зміна ціни Defi Shopping Stake протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DSS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DSS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Defi Shopping Stake до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Defi Shopping Stake до USD становила $ -0.0082037249.
За останні 60 днів зміна ціни Defi Shopping Stake до USD становила $ +0.0076452798.
За останні 90 днів зміна ціни Defi Shopping Stake до USD становила $ +0.010638796082015365.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0082037249
|-25.09%
|60 днів
|$ +0.0076452798
|+23.38%
|90 днів
|$ +0.010638796082015365
|+48.23%
Останній аналіз цін Defi Shopping Stake: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DSS is a Defi-oriented enhancement of the Loyalty program system which each wallet address used for payment will automatically be used for bonus recognition after each order is completed. The customer's rewards points will be recognized with the smart contract and available for Spending at any time.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DSS до AUD
A$0.052315504
|1 DSS до GBP
￡0.026157752
|1 DSS до EUR
€0.0313893024
|1 DSS до USD
$0.03269719
|1 DSS до MYR
RM0.1468103831
|1 DSS до TRY
₺1.1551917227
|1 DSS до JPY
¥5.1710605985
|1 DSS до RUB
₽3.5067736275
|1 DSS до INR
₹2.8057458739
|1 DSS до IDR
Rp527.3739584257
|1 DSS до PHP
₱1.9085349803
|1 DSS до EGP
￡E.1.6561126735
|1 DSS до BRL
R$0.199452859
|1 DSS до CAD
C$0.0467569817
|1 DSS до BDT
৳3.982517742
|1 DSS до NGN
₦50.5364498921
|1 DSS до UAH
₴1.3909384626
|1 DSS до VES
Bs1.73295107
|1 DSS до PKR
Rs9.1637144694
|1 DSS до KZT
₸17.3828071197
|1 DSS до THB
฿1.1316497459
|1 DSS до TWD
NT$1.0741026915
|1 DSS до CHF
Fr0.029427471
|1 DSS до HKD
HK$0.2540571663
|1 DSS до MAD
.د.م0.3289337314