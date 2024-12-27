Сьогоднішня ціна DeFi Pulse Index (DPI)

Поточна ціна DeFi Pulse Index (DPI) сьогодні становить 148.46 USD з ринковою капіталізацією $ 25.12M USD. Ціна DPI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeFi Pulse Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.01K USD

- зміна ціни DeFi Pulse Index протягом дня — +2.23%

- циркуляційна пропозиція – 169.01K USD

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