Ціна DeFi Pulse Index (DPI)
Поточна ціна DeFi Pulse Index (DPI) сьогодні становить 148.46 USD з ринковою капіталізацією $ 25.12M USD. Ціна DPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeFi Pulse Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.01K USD
- зміна ціни DeFi Pulse Index протягом дня — +2.23%
- циркуляційна пропозиція – 169.01K USD
Отримуйте оновлення цін DPI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DPI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeFi Pulse Index до USD становила $ +3.23.
За останні 30 днів зміна ціни DeFi Pulse Index до USD становила $ +47.2086766320.
За останні 60 днів зміна ціни DeFi Pulse Index до USD становила $ +139.7718387260.
За останні 90 днів зміна ціни DeFi Pulse Index до USD становила $ +61.44283452618493.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +3.23
|+2.23%
|30 днів
|$ +47.2086766320
|+31.80%
|60 днів
|$ +139.7718387260
|+94.15%
|90 днів
|$ +61.44283452618493
|+70.61%
Останній аналіз цін DeFi Pulse Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
+2.23%
+14.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DPI до AUD
A$239.0206
|1 DPI до GBP
￡117.2834
|1 DPI до EUR
€142.5216
|1 DPI до USD
$148.46
|1 DPI до MYR
RM663.6162
|1 DPI до TRY
₺5,225.792
|1 DPI до JPY
¥23,426.988
|1 DPI до RUB
₽15,310.6798
|1 DPI до INR
₹12,697.7838
|1 DPI до IDR
Rp2,394,515.7938
|1 DPI до PHP
₱8,616.6184
|1 DPI до EGP
￡E.7,552.1602
|1 DPI до BRL
R$917.4828
|1 DPI до CAD
C$213.7824
|1 DPI до BDT
৳17,711.278
|1 DPI до NGN
₦229,813.1108
|1 DPI до UAH
₴6,214.5356
|1 DPI до VES
Bs7,571.46
|1 DPI до PKR
Rs41,261.4878
|1 DPI до KZT
₸76,802.8118
|1 DPI до THB
฿5,058.0322
|1 DPI до TWD
NT$4,876.911
|1 DPI до CHF
Fr133.614
|1 DPI до HKD
HK$1,152.0496
|1 DPI до MAD
.د.م1,493.5076