Сьогоднішня ціна DeFi Land Gold (GOLDY)

Поточна ціна DeFi Land Gold (GOLDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOLDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeFi Land Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.70 USD

- зміна ціни DeFi Land Gold протягом дня — -0.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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