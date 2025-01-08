Ціна DeFi Land Gold (GOLDY)
Поточна ціна DeFi Land Gold (GOLDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOLDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeFi Land Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.70 USD
- зміна ціни DeFi Land Gold протягом дня — -0.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeFi Land Gold до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeFi Land Gold до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeFi Land Gold до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeFi Land Gold до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.25%
|30 днів
|$ 0
|-3.56%
|60 днів
|$ 0
|-1.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeFi Land Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-0.25%
+1.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GOLDY is an in-game utility token for DeFi Land game. It is used for crafting, repairing, upgrading, competing and more.
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