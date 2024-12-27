Ціна DeFi Land (DFL)
Поточна ціна DeFi Land (DFL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.63M USD. Ціна DFL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeFi Land:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.07K USD
- зміна ціни DeFi Land протягом дня — -0.35%
- циркуляційна пропозиція – 7.14B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeFi Land до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeFi Land до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeFi Land до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeFi Land до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.35%
|30 днів
|$ 0
|+8.51%
|60 днів
|$ 0
|+7.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeFi Land: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.19%
-0.35%
+10.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeFi Land is a gamified decentralized finance platform that aims to make finance more accessible and engaging by turning investment activities into games.
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