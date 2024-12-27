Сьогоднішня ціна DeFi Land (DFL)

Поточна ціна DeFi Land (DFL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.63M USD. Ціна DFL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeFi Land:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.07K USD

- зміна ціни DeFi Land протягом дня — -0.35%

- циркуляційна пропозиція – 7.14B USD

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