Ціна DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)
Поточна ціна DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) сьогодні становить 0.00985022 USD з ринковою капіталізацією $ 1.48M USD. Ціна CRYSTAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeFi Kingdoms Crystal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.84K USD
- зміна ціни DeFi Kingdoms Crystal протягом дня — +1.64%
- циркуляційна пропозиція – 149.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeFi Kingdoms Crystal до USD становила $ +0.00015849.
За останні 30 днів зміна ціни DeFi Kingdoms Crystal до USD становила $ -0.0010274803.
За останні 60 днів зміна ціни DeFi Kingdoms Crystal до USD становила $ +0.0007426947.
За останні 90 днів зміна ціни DeFi Kingdoms Crystal до USD становила $ -0.000061459605981348.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00015849
|+1.64%
|30 днів
|$ -0.0010274803
|-10.43%
|60 днів
|$ +0.0007426947
|+7.54%
|90 днів
|$ -0.000061459605981348
|-0.62%
Останній аналіз цін DeFi Kingdoms Crystal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
+1.64%
+3.58%
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