Сьогоднішня ціна DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

Поточна ціна DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) сьогодні становить 0.00985022 USD з ринковою капіталізацією $ 1.48M USD. Ціна CRYSTAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeFi Kingdoms Crystal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.84K USD

- зміна ціни DeFi Kingdoms Crystal протягом дня — +1.64%

- циркуляційна пропозиція – 149.62M USD

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