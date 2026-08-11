Сьогоднішня ціна DeFi Kingdoms

Поточна ціна DeFi Kingdoms (JEWEL) сьогодні становить $ 0.00587989, зі зміною 3.81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JEWEL до USD становить $ 0.00587989 за JEWEL.

DeFi Kingdoms наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 662,054, з циркуляційною пропозицією у 112.60M JEWEL. Протягом останніх 24 годин JEWEL торгувався між $ 0.00565962 (мінімум) та $ 0.00587985 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 22.52, тоді як історичний мінімум — $ 0.00443324.

У короткостроковій динаміці JEWEL змінився на +3.22% за останню годину та на +3.55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 42.68.

Ринкова інформація щодо DeFi Kingdoms (JEWEL)

Ринкова капіталізація $ 662.05K$ 662.05K $ 662.05K Обсяг (за 24 год) $ 42.68$ 42.68 $ 42.68 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 702.26K$ 702.26K $ 702.26K Циркуляційне постачання 112.60M 112.60M 112.60M Загальна пропозиція 119,434,440.5891552 119,434,440.5891552 119,434,440.5891552

Поточна ринкова капіталізація DeFi Kingdoms — $ 662.05K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 42.68. Циркуляційна пропозиція JEWEL — 112.60M, зі загальною пропозицією 119434440.5891552. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 702.26K.