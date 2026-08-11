Яка зараз ціна DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund?

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) торгують за ₴45.96422359719120000, що відображає зміну ціни на рівні 0.03% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Tokenized Credit, DEJAAA часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують DEJAAA сьогодні?

За останні 24 години DEJAAA зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund?

Сьогодні в обігу знаходиться 6179299.930590866 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг DEJAAA?

Наразі DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund займає ринковий рейтинг №1416 з ринковою капіталізацією ₴284009588.34434702640000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.03% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Tokenized Credit DEJAAA демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.