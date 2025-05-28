Сьогоднішня ціна DeFi Growth Index (DGI)

Поточна ціна DeFi Growth Index (DGI) сьогодні становить 1,16 USD з ринковою капіталізацією $ 182,91K USD. Ціна DGI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeFi Growth Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DeFi Growth Index протягом дня — +0,94%

- циркуляційна пропозиція – 156,93K USD

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