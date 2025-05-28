Ціна DeFi Growth Index (DGI)
Поточна ціна DeFi Growth Index (DGI) сьогодні становить 1,16 USD з ринковою капіталізацією $ 182,91K USD. Ціна DGI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeFi Growth Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DeFi Growth Index протягом дня — +0,94%
- циркуляційна пропозиція – 156,93K USD
Отримуйте оновлення цін DGI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DGI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeFi Growth Index до USD становила $ +0,01087721.
За останні 30 днів зміна ціни DeFi Growth Index до USD становила $ +0,5404263680.
За останні 60 днів зміна ціни DeFi Growth Index до USD становила $ +0,5131327280.
За останні 90 днів зміна ціни DeFi Growth Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01087721
|+0,94%
|30 днів
|$ +0,5404263680
|+46,59%
|60 днів
|$ +0,5131327280
|+44,24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeFi Growth Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,44%
+0,94%
+2,48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DGI до VND
₫29 743,56
|1 DGI до AUD
A$1,798
|1 DGI до GBP
￡0,8584
|1 DGI до EUR
€1,0208
|1 DGI до USD
$1,16
|1 DGI до MYR
RM4,9068
|1 DGI до TRY
₺45,2748
|1 DGI до JPY
¥167,4576
|1 DGI до RUB
₽93,09
|1 DGI до INR
₹98,9944
|1 DGI до IDR
Rp19 016,3904
|1 DGI до KRW
₩1 597,7956
|1 DGI до PHP
₱64,4032
|1 DGI до EGP
￡E.57,7564
|1 DGI до BRL
R$6,554
|1 DGI до CAD
C$1,5892
|1 DGI до BDT
৳141,6128
|1 DGI до NGN
₦1 838,3448
|1 DGI до UAH
₴48,3488
|1 DGI до VES
Bs109,04
|1 DGI до PKR
Rs326,6676
|1 DGI до KZT
₸590,6256
|1 DGI до THB
฿38,048
|1 DGI до TWD
NT$34,8232
|1 DGI до AED
د.إ4,2572
|1 DGI до CHF
Fr0,9512
|1 DGI до HKD
HK$9,0828
|1 DGI до MAD
.د.م10,7068
|1 DGI до MXN
$22,3068