Сьогоднішня ціна DeFi Franc (DCHF)

Поточна ціна DeFi Franc (DCHF) сьогодні становить 0.835691 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DCHF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeFi Franc:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.49 USD

- зміна ціни DeFi Franc протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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