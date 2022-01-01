Токеноміка Defi For You (DFY) Дізнайтеся ключову інформацію про Defi For You (DFY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Defi For You (DFY) "DeFi For You is a crypto pawnbroking platform that facilitates lending by securing crypto and NFT collateral packages in smart contracts which are released when the loan is repaid or a liquidation threshold is met. The project is positioning itself as the leading pawnbroking platform in the crypto and NFT world. We have also developed a system for 'Evaluators' - most of whom are licensed pawnbrokers - to connect with borrowers in DeFi and offer them crypto loans against digital or physical assets. These pawnbrokers are uniquely positioned in that they have a licensed and secure premises to store hard assets. They store the asset, issue an NFT representing it to the borrower, and then burn the NFT when the asset is reclaimed. Our dev team took inspiration from the UI of Booking.com to design the layout of featured crypto pawnshops on the platform. They also designed an on-chain reputation system for lenders and borrowers, which denotes how many transactions they have had and their record of integrity when using the platform. We have developed an NFT marketplace with a special NFT Pawn Market integrated into it. This allows people to list NFTs for sale, auction, or pawn. It also means buyers can get great deals on NFTs that have been repossessed by lenders, who are now looking to cash in on the digital asset they have gained. DeFi For You will be launching lending pools in Q1 2022 to increase the value of its DeFi platform. This will allow users to quickly lend and borrow from pools with interest rates determined algorithmically. DeFi For You was founded by Adam Christopher Chaplin, who was a co-founder of Travala.com (AVA). The project is in the process of inking partnerships with major pawnbroking companies and banks to expand its reach and bring the world of pawnbroking into the crypto space. DeFi For You is built on Binance Smart Chain and the native DFY token is a BE20 - BEP2 bridge. It is used for fees on the platform, as well as loan currency, repayment currency, and collateral for loans." Офіційний вебсайт: https://defiforyou.uk/ Купити DFY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Defi For You (DFY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Defi For You (DFY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 115,62K $ 115,62K $ 115,62K Загальна пропозиція: $ 846,42M $ 846,42M $ 846,42M Циркуляційна пропозиція: $ 601,42M $ 601,42M $ 601,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 162,72K $ 162,72K $ 162,72K Історичний максимум: $ 0,27096 $ 0,27096 $ 0,27096 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00019234 $ 0,00019234 $ 0,00019234 Дізнайтеся більше про ціну Defi For You (DFY)

Токеноміка Defi For You (DFY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Defi For You (DFY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DFY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DFY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DFY, досліджуйте ціну токена DFY в реальному часі!

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