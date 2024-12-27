Сьогоднішня ціна Defi For You (DFY)

Поточна ціна Defi For You (DFY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 105.12K USD. Ціна DFY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Defi For You:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.11 USD

- зміна ціни Defi For You протягом дня — +0.51%

- циркуляційна пропозиція – 601.42M USD

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