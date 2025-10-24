Інформація щодо ціни DeFi Dollar (USDFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,997162 $ 0,997162 $ 0,997162 Мін. за 24 год $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,997162$ 0,997162 $ 0,997162 Макс. за 24 год $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Рекордний максимум $ 1,006$ 1,006 $ 1,006 Найнижча ціна $ 0,982826$ 0,982826 $ 0,982826 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,15% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,27% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,27%

Актуальна ціна DeFi Dollar (USDFI) становить $0,999688. За останні 24 години USDFI торгувався між мінімумом у $ 0,997162 і максимумом у $ 1,0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDFI становить $ 1,006, тоді як його історичний мінімум — $ 0,982826.

Що стосується короткострокових результатів, то USDFI змінився на -- за останню годину, +0,15% за 24 години та на +0,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DeFi Dollar (USDFI)

Ринкова капіталізація $ 468,87K$ 468,87K $ 468,87K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 468,87K$ 468,87K $ 468,87K Циркуляційне постачання 469,01K 469,01K 469,01K Загальна пропозиція 469 013,0494336673 469 013,0494336673 469 013,0494336673

Поточна ринкова капіталізація DeFi Dollar — $ 468,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDFI — 469,01K, зі загальною пропозицією 469013.0494336673. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 468,87K.