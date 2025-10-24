Актуальна ціна DeFi Dollar сьогодні становить 0,999688 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни USDFI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни USDFI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DeFi Dollar сьогодні становить 0,999688 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни USDFI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни USDFI на MEXC вже зараз.

Докладніше про USDFI

Інформація про ціну USDFI

Офіційний вебсайт USDFI

Токеноміка USDFI

Прогноз ціни USDFI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип DeFi Dollar

Ціна DeFi Dollar (USDFI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 USDFI до USD:

$0,999688
$0,999688$0,999688
+0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DeFi Dollar (USDFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:48:35 (UTC+8)

Інформація щодо ціни DeFi Dollar (USDFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,997162
$ 0,997162$ 0,997162
Мін. за 24 год
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
Макс. за 24 год

$ 0,997162
$ 0,997162$ 0,997162

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,006
$ 1,006$ 1,006

$ 0,982826
$ 0,982826$ 0,982826

--

+0,15%

+0,27%

+0,27%

Актуальна ціна DeFi Dollar (USDFI) становить $0,999688. За останні 24 години USDFI торгувався між мінімумом у $ 0,997162 і максимумом у $ 1,0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDFI становить $ 1,006, тоді як його історичний мінімум — $ 0,982826.

Що стосується короткострокових результатів, то USDFI змінився на -- за останню годину, +0,15% за 24 години та на +0,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DeFi Dollar (USDFI)

$ 468,87K
$ 468,87K$ 468,87K

--
----

$ 468,87K
$ 468,87K$ 468,87K

469,01K
469,01K 469,01K

469 013,0494336673
469 013,0494336673 469 013,0494336673

Поточна ринкова капіталізація DeFi Dollar — $ 468,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDFI — 469,01K, зі загальною пропозицією 469013.0494336673. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 468,87K.

Історія ціни DeFi Dollar (USDFI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeFi Dollar до USD становила $ +0,00148787.
За останні 30 днів зміна ціни DeFi Dollar до USD становила $ +0,0008431368.
За останні 60 днів зміна ціни DeFi Dollar до USD становила $ +0,0034363275.
За останні 90 днів зміна ціни DeFi Dollar до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00148787+0,15%
30 днів$ +0,0008431368+0,08%
60 днів$ +0,0034363275+0,34%
90 днів$ 0--

Що таке DeFi Dollar (USDFI)

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс DeFi Dollar (USDFI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни DeFi Dollar (USD)

Скільки коштуватиме DeFi Dollar (USDFI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DeFi Dollar (USDFI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DeFi Dollar.

Перегляньте прогноз ціни DeFi Dollar вже зараз!

USDFI до місцевих валют

Токеноміка DeFi Dollar (USDFI)

Розуміння токеноміки DeFi Dollar (USDFI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена USDFI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DeFi Dollar (USDFI)

Скільки сьогодні коштує DeFi Dollar (USDFI)?
Актуальна ціна USDFI у USD становить 0,999688 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна USDFI до USD?
Поточна ціна USDFI до USD — $ 0,999688. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DeFi Dollar?
Ринкова капіталізація USDFI — $ 468,87K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція USDFI?
Циркуляційна пропозиція USDFI — 469,01K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) USDFI?
USDFI досяг історичної максимальної ціни у 1,006 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) USDFI?
Історична мінімальна ціна USDFI становила 0,982826 USD.
Який обсяг торгівлі USDFI?
Актуальний обсяг торгівлі USDFI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна USDFI цього року?
USDFI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни USDFI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:48:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DeFi Dollar (USDFI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.