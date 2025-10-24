Інформація щодо ціни Defi Cattos (CATTOS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00216791$ 0,00216791 $ 0,00216791 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,65% Зміна ціни (1 дн.) +10,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,64%

Актуальна ціна Defi Cattos (CATTOS) становить --. За останні 24 години CATTOS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CATTOS становить $ 0,00216791, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CATTOS змінився на +2,65% за останню годину, +10,64% за 24 години та на +6,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Defi Cattos (CATTOS)

Ринкова капіталізація $ 268,17K$ 268,17K $ 268,17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 268,17K$ 268,17K $ 268,17K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Defi Cattos — $ 268,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CATTOS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 268,17K.