Токеноміка Defender Bot (DFNDR) Дізнайтеся ключову інформацію про Defender Bot (DFNDR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Defender Bot (DFNDR) Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified. Офіційний вебсайт: https://defenderbot.tech Купити DFNDR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Defender Bot (DFNDR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Defender Bot (DFNDR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 184,14K $ 184,14K $ 184,14K Загальна пропозиція: $ 82,88M $ 82,88M $ 82,88M Циркуляційна пропозиція: $ 82,88M $ 82,88M $ 82,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 184,14K $ 184,14K $ 184,14K Історичний максимум: $ 0,299994 $ 0,299994 $ 0,299994 Історичний мінімум: $ 0,00204416 $ 0,00204416 $ 0,00204416 Поточна ціна: $ 0,00222163 $ 0,00222163 $ 0,00222163 Дізнайтеся більше про ціну Defender Bot (DFNDR)

Токеноміка Defender Bot (DFNDR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Defender Bot (DFNDR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DFNDR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DFNDR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DFNDR, досліджуйте ціну токена DFNDR в реальному часі!

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