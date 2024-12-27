Ціна Defender Bot (DFNDR)
Поточна ціна Defender Bot (DFNDR) сьогодні становить 0.03963105 USD з ринковою капіталізацією $ 3.35M USD. Ціна DFNDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Defender Bot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.15K USD
- зміна ціни Defender Bot протягом дня — +8.26%
- циркуляційна пропозиція – 84.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Defender Bot до USD становила $ +0.0030246.
За останні 30 днів зміна ціни Defender Bot до USD становила $ +0.0008495430.
За останні 60 днів зміна ціни Defender Bot до USD становила $ +0.0107552962.
За останні 90 днів зміна ціни Defender Bot до USD становила $ -0.03839974633175371.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0030246
|+8.26%
|30 днів
|$ +0.0008495430
|+2.14%
|60 днів
|$ +0.0107552962
|+27.14%
|90 днів
|$ -0.03839974633175371
|-49.21%
Останній аналіз цін Defender Bot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
+8.26%
+2.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.
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