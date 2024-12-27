Сьогоднішня ціна Defender Bot (DFNDR)

Поточна ціна Defender Bot (DFNDR) сьогодні становить 0.03963105 USD з ринковою капіталізацією $ 3.35M USD. Ціна DFNDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Defender Bot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.15K USD

- зміна ціни Defender Bot протягом дня — +8.26%

- циркуляційна пропозиція – 84.45M USD

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