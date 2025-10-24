Інформація щодо ціни DeFAI (DEFAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00006164 $ 0,00006164 $ 0,00006164 Мін. за 24 год $ 0,00006918 $ 0,00006918 $ 0,00006918 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00006164$ 0,00006164 $ 0,00006164 Макс. за 24 год $ 0,00006918$ 0,00006918 $ 0,00006918 Рекордний максимум $ 0,00974805$ 0,00974805 $ 0,00974805 Найнижча ціна $ 0,00006126$ 0,00006126 $ 0,00006126 Зміна ціни (за 1 год) -0,25% Зміна ціни (1 дн.) +6,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,72% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,72%

Актуальна ціна DeFAI (DEFAI) становить $0,00006852. За останні 24 години DEFAI торгувався між мінімумом у $ 0,00006164 і максимумом у $ 0,00006918, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEFAI становить $ 0,00974805, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00006126.

Що стосується короткострокових результатів, то DEFAI змінився на -0,25% за останню годину, +6,61% за 24 години та на -12,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DeFAI (DEFAI)

Ринкова капіталізація $ 63,54K$ 63,54K $ 63,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 68,54K$ 68,54K $ 68,54K Циркуляційне постачання 927,05M 927,05M 927,05M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DeFAI — $ 63,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEFAI — 927,05M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 68,54K.