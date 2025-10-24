Інформація щодо ціни DEF1 (DEF1) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1.02% Зміна ціни (1 дн.) -70.43% Зміна ціни (за 7 дн.) -89.85% Зміна ціни (за 7 дн.) -89.85%

Актуальна ціна DEF1 (DEF1) становить --. За останні 24 години DEF1 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEF1 становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DEF1 змінився на +1.02% за останню годину, -70.43% за 24 години та на -89.85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DEF1 (DEF1)

Ринкова капіталізація $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація DEF1 — $ 12.87K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEF1 — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.87K.