Ціна DEEZ NUTS (DEEZNUTS)
Поточна ціна DEEZ NUTS (DEEZNUTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEEZNUTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEEZ NUTS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.77 USD
- зміна ціни DEEZ NUTS протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEEZ NUTS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DEEZ NUTS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DEEZ NUTS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DEEZ NUTS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-16.93%
|60 днів
|$ 0
|-19.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DEEZ NUTS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Deez Nuts Game is a fun, meme-driven gaming project leveraging the popularity of internet culture to create engaging, fast-paced games. Our flagship game, "Deez Nuts," is a lighthearted, easy-to-play game designed to appeal to a wide audience, from casual gamers to meme enthusiasts. Built on blockchain technology, Deez Nuts Game allows players to enjoy a seamless gaming experience while participating in the ever-evolving world of digital assets.
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