Сьогоднішня ціна DEEZ NUTS (DEEZNUTS)

Поточна ціна DEEZ NUTS (DEEZNUTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEEZNUTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEEZ NUTS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.77 USD

- зміна ціни DEEZ NUTS протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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