Сьогоднішня ціна DEEPR (DEEPR)

Поточна ціна DEEPR (DEEPR) сьогодні становить 0.00346686 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEEPR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DEEPR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 952.84 USD

- зміна ціни DEEPR протягом дня — -2.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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