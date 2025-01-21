Ціна DEEPR (DEEPR)
Поточна ціна DEEPR (DEEPR) сьогодні становить 0.00346686 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEEPR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DEEPR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 952.84 USD
- зміна ціни DEEPR протягом дня — -2.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DEEPR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DEEPR до USD становила $ -0.0007105152.
За останні 60 днів зміна ціни DEEPR до USD становила $ +0.0016934078.
За останні 90 днів зміна ціни DEEPR до USD становила $ +0.001282133458746413.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.23%
|30 днів
|$ -0.0007105152
|-20.49%
|60 днів
|$ +0.0016934078
|+48.85%
|90 днів
|$ +0.001282133458746413
|+58.69%
Останній аналіз цін DEEPR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
-2.23%
-5.33%
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¥0.5373979686
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