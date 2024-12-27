Ціна DeepOnion (ONION)
Поточна ціна DeepOnion (ONION) сьогодні становить 0.01974771 USD з ринковою капіталізацією $ 396.56K USD. Ціна ONION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeepOnion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.63 USD
- зміна ціни DeepOnion протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 20.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeepOnion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeepOnion до USD становила $ -0.0058898808.
За останні 60 днів зміна ціни DeepOnion до USD становила $ -0.0029636415.
За останні 90 днів зміна ціни DeepOnion до USD становила $ -0.02622957522236318.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0058898808
|-29.82%
|60 днів
|$ -0.0029636415
|-15.00%
|90 днів
|$ -0.02622957522236318
|-57.04%
Останній аналіз цін DeepOnion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+2.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)"
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