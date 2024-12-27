Сьогоднішня ціна DeepOnion (ONION)

Поточна ціна DeepOnion (ONION) сьогодні становить 0.01974771 USD з ринковою капіталізацією $ 396.56K USD. Ціна ONION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeepOnion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.63 USD

- зміна ціни DeepOnion протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 20.08M USD

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