Сьогоднішня ціна DeepFakeAI

Поточна ціна DeepFakeAI (FAKEAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FAKEAI до USD становить $ 0 за FAKEAI.

DeepFakeAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 196 125, з циркуляційною пропозицією у 958,82M FAKEAI. Протягом останніх 24 годин FAKEAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04434524, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FAKEAI змінився на 0,00% за останню годину та на -0,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 33,63.

Ринкова інформація щодо DeepFakeAI (FAKEAI)

Ринкова капіталізація $ 196,13K$ 196,13K $ 196,13K Обсяг (за 24 год) $ 33,63$ 33,63 $ 33,63 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 196,13K$ 196,13K $ 196,13K Циркуляційне постачання 958,82M 958,82M 958,82M Загальна пропозиція 958 824 031,12 958 824 031,12 958 824 031,12

Поточна ринкова капіталізація DeepFakeAI — $ 196,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 33,63. Циркуляційна пропозиція FAKEAI — 958,82M, зі загальною пропозицією 958824031.12. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 196,13K.